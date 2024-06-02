«Таким, как я, есть место в России»: на художницу написали 3 доноса за работу над клипом Pussy Riot

«Я не согласна с тем, что из страны должны уехать все те, кто не согласен с режимом. Я не согласна с тем, что у одних граждан больше прав, чем у других, лишь потому, что они лояльны к нынешней власти. Таким, как я, есть место в России. Я хочу, чтобы меня услышали и поняли», — написала художница.