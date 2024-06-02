«Таким, как я, есть место в России»: на художницу написали 3 доноса за работу над клипом Pussy Riot

Уральская художница Алиса Горшенина пожаловалась на травлю со стороны общественников. По ее словам в посте в инстаграме*, на нее за неделю написали три обращения в органы.
«За неделю на меня написали три доноса. Точнее это то, что попало в публичное поле благодаря тому, что доносчики решили похвастаться своими подвигами», — написала Горшенина.
Известно, что на ее работы в ФСБ, Генпрокуратуру и Минкульт жаловались общественное движение «Зов народа», комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, а также содружество ветеранских организаций «За други своя». В «Зове народа» девушку обвинили в «насмехании над участниками СВО» за работу на съемках клипа Pussy Riot «Swan Lake».
Художница отметила, что и раньше ей приходилось слышать отказы в публикации работ, случаях удаления их с сайтов, молчать о созданных произведениях и читать, как ее «поливают помоями» в провластных пабликах и каналах z-блогеров.
Поводом для возмущения Горшенина называет свой мастер-класс по созданию поделки из фетра в «Ельцин-центре». Она подчеркнула, что не намерена поддаваться обидчикам и не собирается эмигрировать, а также хочет встретиться с ними в суде и наняла адвоката.
«Я не согласна с тем, что из страны должны уехать все те, кто не согласен с режимом. Я не согласна с тем, что у одних граждан больше прав, чем у других, лишь потому, что они лояльны к нынешней власти. Таким, как я, есть место в России. Я хочу, чтобы меня услышали и поняли», — написала художница.
В пресс-службе «Ельцин-центра» журналистам It’s My City подтвердили отмену выступления Горшениной. Там отметили, что это было сделано из‑за рекомендации прокуратуры.
«Пришло предостережение прокуратуры, что его [мастер-класс] нельзя проводить. В общих словах, ради профилактики возможной экстремистской деятельности», — сообщили в пресс-службе музея.
*Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.