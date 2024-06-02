Администратора телеграм-канала «Рынок шкур» осудили за мошенничество

Вчера в 13:01
Фото: Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Суд в Краснодарском крае признал администратора телеграм-канала «Рынок шкур» Наталью Томченко виновной в мошенничестве. Ее приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в три года, сообщает Baza.

27-летнюю Томченко задержали в Москве в августе 2023 года. Она сообщила следствию, что аноним заставил ее вступить в «Рынок шкур» и заниматься мошенничеством. Телеграм-канал публиковал фотографии реальных девушек, после чего требовал от них деньги за удаление снимков. Цены выставляли разные в зависимости от того, кем была жертва. К примеру, одна из девушек заплатила за удаление своих фото 23 тыс. рублей, а Народной мисс Московской области озвучили прайс в 70 тыс. Получив деньги, админы не удаляли фотографии.

Во время следствия Томченко утверждала, что получала деньги от потерпевших, но почти все отправляла дальше, а себе оставляла лишь небольшую часть. Сперва она проходила по делу свидетельницей, но позже стала подозреваемой.

Томченко полностью признала вину и раскаялась, возместила ущерб и заключила досудебное соглашение, по которому выдала одного из фигурантов дела. Организаторы схемы пока не установлены. Сейчас в деле пять пострадавших, но их число может значительно увеличиться.

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