Администратора телеграм-канала «Рынок шкур» осудили за мошенничество

27-летнюю Томченко задержали в Москве в августе 2023 года. Она сообщила следствию, что аноним заставил ее вступить в «Рынок шкур» и заниматься мошенничеством. Телеграм-канал публиковал фотографии реальных девушек, после чего требовал от них деньги за удаление снимков. Цены выставляли разные в зависимости от того, кем была жертва. К примеру, одна из девушек заплатила за удаление своих фото 23 тыс. рублей, а Народной мисс Московской области озвучили прайс в 70 тыс. Получив деньги, админы не удаляли фотографии.