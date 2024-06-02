«Я просто хочу иметь самый крупный канал. Да, мне помогают много людей, но, в конце концов, я запустил его сам. Я живу и дышу им. Будет здорово, если самый крупный канал будет у личности. Не в обиду [T-Series], но они — корпорация, в которой, возможно, в тысячу раз больше сотрудников, чем у меня», — отмечал тогда же блогер.