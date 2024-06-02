Блогер MrBeast официально стал автором крупнейшего канала на ютубе. Он обогнал по числу подписчиков индийский T-Series, следует из статистики SocialCounts.
Сейчас у проекта Джеймса Дональдсона больше 267,5 млн фолловеров. T-Series же замер на 266,7 млн, этот канал принадлежит самому большому музыкальному лейблу Индии, а его контент обычно состоит из клипов популярных в стране артистов и трейлеров местных киноновинок.
«Спустя шесть лет мы наконец-то отомстили за PewDiePie», — прокомментировал достижение MrBeast в своем твиттере.
Противостояние блогеров и компании длилось годами. С 2013 года швед PewDiePie был самой популярной личностью видеосервиса, пока T-Series не стали подбираться к нему. Их гонка привела к громкому конфликту, войне поклонников и даже дисс-треку «Bitch Lasagna», который содержал несколько оскорбительных для индийцев строк.
Погоня вскоре вышла из‑под контроля. В США были отмечены случаи вандализма с надписями «Подписывайтесь на PewDiePie», а хакерам под никами HackerGiraffe и j3ws3r удалось взломать десятки тысяч принтеров и заставить их печатать сообщения с тем же призывом. Те же слова произнес на камеру один из террористов в Новой Зеландии, устроивший стрим с расстрелом мусульман в Крайстчерче.
MrBeast уже в то время был заметным контентмейкером и поддержал коллегу, закупая рекламу с призывом подписаться на PewDiePie на билбордах и радио. Впрочем, переиграть индийскую корпорацию не удалось — в 2019 году она все-таки забрала себе лидерство.
«Получилось такое противостояние стран. Я не думаю, что Феликс PewDiePie этого хотел, но в итоге вся эта война за подписчиков стала отчасти расистской. Я очень хорошо это понимаю, поэтому и не гонюсь за этим слишком сильно», — вспоминал о ней Beast в интервью.
«Я просто хочу иметь самый крупный канал. Да, мне помогают много людей, но, в конце концов, я запустил его сам. Я живу и дышу им. Будет здорово, если самый крупный канал будет у личности. Не в обиду [T-Series], но они — корпорация, в которой, возможно, в тысячу раз больше сотрудников, чем у меня», — отмечал тогда же блогер.