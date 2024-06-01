В РПЦ проблему домашнего насилия считают «надуманной»

Глава комиссии РПЦ по вопросам семьи считает проблему домашнего насилия в России надуманной, а продвигающих инициативы по борьбе активистов и депутатов называет лоббистами западных организаций. Об этом он заявил на форуме инициатив в области демографической политики, передает «Осторожно, новости».
Иерей Федор Лукьянов уверен, что федеральная программа по борьбе с домашним насилием представляла бы опасность для российских семей, а подобные «сомнительные» документы «спускают сверху из стран коллективного Запада, с которым у нас сегодня существует противостояние, в том числе в области духовно-нравственных ценностей».
«Подчеркнем, что именно семья является местом, где человеку наиболее безопасно. Самые тяжкие преступления в отношении женщин в 90% случаев происходят вне семьи. Те, кто пытается объявить семью источником насилия, работают на западные глобалистские структуры, что бы они ни говорили о якобы защите женщин. Женщин уже защищает уголовный кодекс», — говорит он.
По его мнению, «причины случаев насилия в семьях связаны с алкоголизмом, наркоманией». Священник призвал депутатов, которые выдвигают инициативы по борьбе с насилием, побольше думать об этом.
«Отметим, что активно эту тему продвигает консорциум неправительственных организаций, которые являются лоббистами западных феминистских организаций, отрабатывают их интересы. Печально, что некоторые политические деятели активно работают с этой структурой», — отмечает Лукьянов.
«Хотим подчеркнуть, что российская православная церковь, верующие люди категорически не принимают данный документ, он будет способствовать расколу в нашем обществе. И родительское сообщество также выступает против любых документов, связанных с борьбой с надуманной проблемой домашнего насилия», — закончил речь иерей.
По данным «Научного портала МВД России», за 2021–2022 годы в России в результате семейно-бытового насилия были убиты 895 женщин. В тот же период зафиксировано 6185 случаев нанесения тяжкого, 6369 среднего и 11 917 легкого вреда здоровью в результате насилия, 5754 случая побоев, 2928 случаев истязания и 45 192 случая угрозы убийством. Еще 325 574 вызовов полиции закончились административными делами.