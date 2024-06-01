В РПЦ проблему домашнего насилия считают «надуманной»

«Подчеркнем, что именно семья является местом, где человеку наиболее безопасно. Самые тяжкие преступления в отношении женщин в 90% случаев происходят вне семьи. Те, кто пытается объявить семью источником насилия, работают на западные глобалистские структуры, что бы они ни говорили о якобы защите женщин. Женщин уже защищает уголовный кодекс», — говорит он.