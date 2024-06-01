В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 17,5 тыс. жаб

Петербургские волонтеры помогли перебраться через дорогу более чем 17 тыс. серых жаб во время сезонной миграции в заказнике «Сестрорецкое болото». Об этом рассказали в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города.
«Волонтеры перенесли в общей сложности более 17,5 тыс. земноводных. Эта цифра состоит из тех животных, которые двигались по направлению к нерестилищу, и тех, которые возвращались в лес», — говорится в публикации.
Весной жабы отправляются на нерест для продолжения потомства. В этом году тепло в регион пришло раньше обычного, поэтому период откладывания икры затянулся почти на два месяца. В то же время в «Сестрорецком болоте» живет одна из крупнейших популяций жаб в Петербурге.
Их путь проходит через дорогу общего пользования, по которой ездят автомобили и велосипеды, под их колесами гибнут многие мигрирующие земноводные. В комитете решили огородить забором участок, где чаще всего скачут эти животные, а также привлечь волонтеров, чтобы те переносили подопечных вручную. Помочь жабам вызвались около 700 человек, несмотря на срочность мероприятия.
«Миграция завершилась успешно — в нерестилищах у восточного берега Сестрорецкого разлива из икринок уже появились головастики, и совсем скоро популяция серых жаб пополнится новыми особями. Благодарим волонтеров и неравнодушных местных жителей, которые в течение почти двух месяцев своими руками помогали амфибиям преодолеть опасный путь», — отмечают представители властей.