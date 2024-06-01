В Петербурге волонтеры перенесли через дорогу более 17,5 тыс. жаб

Их путь проходит через дорогу общего пользования, по которой ездят автомобили и велосипеды, под их колесами гибнут многие мигрирующие земноводные. В комитете решили огородить забором участок, где чаще всего скачут эти животные, а также привлечь волонтеров, чтобы те переносили подопечных вручную. Помочь жабам вызвались около 700 человек, несмотря на срочность мероприятия.