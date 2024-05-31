Вышел тизер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл» Кристофа Ганса

В поисках жены Джеймс блуждает по Сайлент Хиллу и встречает там Марию, удивительно похожую на Мэри. Ее роль исполнила Андерсон. К чему приведет эта встреча, можно будет узнать, когда хоррор выйдет на экраны. Когда это случится, пока неизвестно.