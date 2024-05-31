Вышел тизер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл» Кристофа Ганса

В сети опубликовали тизер хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл», срежиссированного и спродюсированного Кристофом Гансом, автором фильма «Сайлент Хилл» 2006 года.
Ролик представил атмосферу будущей картины. Главную роль в ней исполнил Джереми Ирвин, известный по лентам «Боевой конь» и «Сейчас самое время». Он сыграл Джеймса Сандерленда, знакомого поклонникам игры Silent Hill 2.
Сюжет фильма основан на событиях именно этой игры, вдохновленной в том числе романом Достоевского «Преступление и наказание» и работами режиссера Дэвида Линчи. В хорроре, помимо Ирвина, снялась Ханна Эмили Андерсон («Пила-8»).
«Возвращение в Сайлент Хилл» расскажет, как Джеймс получает загадочное письмо спустя три года после смерти любимой жены Мэри. В нем умершая женщина приглашает его в Сайлент Хилл.
Вскоре Джеймс находит таинственный город, полный невыразимых ужасов. Фигуры знакомых и незнакомых людей уводят его все глубже в сердце этого жуткого места, заставляющего сомневаться в своей реальности и угрожающего гибелью.
В поисках жены Джеймс блуждает по Сайлент Хиллу и встречает там Марию, удивительно похожую на Мэри. Ее роль исполнила Андерсон. К чему приведет эта встреча, можно будет узнать, когда хоррор выйдет на экраны. Когда это случится, пока неизвестно.