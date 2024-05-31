На Международной космической станции сломался блок обработки мочи

Вчера в 00:35
Фото: НАСА/Unsplash

На Международной космической станции сломался блок обработки мочи. Об этом написал ТАСС со ссылкой на руководителя программы МКС в НАСА Дану Вигель.

Блок перестал работать из‑за отказа насоса, который Вигель назвала «аномалией на борту». Она пояснила, что блок должен обрабатывать мочу вплоть до превращения ее в питьевую воду.

«Вот с этим процессом ничего не получается, мы находимся в положении, когда нужно хранить мочу на борту станции», — посетовала Вигель.

Она отметила, что на МКС есть «мешки и емкости, которые установили для этой цели, но их запас ограничен». Новый насос отправят на станцию 1 июня на корабле CST-100 Starlines.

Расскажите друзьям
Теги:
NASA
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами