На Международной космической станции сломался блок обработки мочи. Об этом написал ТАСС со ссылкой на руководителя программы МКС в НАСА Дану Вигель.
Блок перестал работать из‑за отказа насоса, который Вигель назвала «аномалией на борту». Она пояснила, что блок должен обрабатывать мочу вплоть до превращения ее в питьевую воду.
«Вот с этим процессом ничего не получается, мы находимся в положении, когда нужно хранить мочу на борту станции», — посетовала Вигель.
Она отметила, что на МКС есть «мешки и емкости, которые установили для этой цели, но их запас ограничен». Новый насос отправят на станцию 1 июня на корабле CST-100 Starlines.