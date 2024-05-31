Ученые: жестокое обращение с детьми приводит к 40% психических заболеваний

40% распространенных психических заболеваний стали последствиями жестокого обращения в детстве. К такому выводу пришли ученые из Австралии, Великобритании и США. Свое исследование они опубликовали на портале JAMA.
Специалисты проанализировали данные Австралийского исследования жестокого обращения с детьми — в нем в 2023 году приняли участие 8500 человек. Также они изучили Австралийское национальное исследование психического здоровья и благополучия и Австралийское исследование бремени болезней.
Полученные данные показали, что 41% попыток самоубийства, 35% случаев членовредительства и 21% диагнозов депрессии в стране связаны с детскими травмами. Результаты исследования ученые назвали «ужасающими».
«Полученные результаты ужасают и являются срочным призывом к инвестированию в профилактику — не только в оказание индивидуальной помощи детям и семьям, но и в более широкую политику по снижению стресса, испытываемого семьями. Инвестиции в решение проблемы жестокого обращения с детьми способны предотвратить миллионы случаев психических расстройств в Австралии», — заявила доктор Люсинда Грумитт.
По ее словам, профилактика жестокого обращения с детьми может предотвратить более 1,8 млн случаев депрессии, тревожности и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.
Под жестоким обращением ученые понимают физическое, сексуальное и эмоциональное насилие, а также эмоциональное или физическое пренебрежение. Жертвами его последствий только в 2023 году в Австралии стали более 66 тыс. человек, подсчитали ученые.
Специалисты отметили, что психические расстройства — основная причина болезней во всем мире. Сегодня они есть у 13% населения планеты.