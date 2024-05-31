Ученые: жестокое обращение с детьми приводит к 40% психических заболеваний

«Полученные результаты ужасают и являются срочным призывом к инвестированию в профилактику — не только в оказание индивидуальной помощи детям и семьям, но и в более широкую политику по снижению стресса, испытываемого семьями. Инвестиции в решение проблемы жестокого обращения с детьми способны предотвратить миллионы случаев психических расстройств в Австралии», — заявила доктор Люсинда Грумитт.