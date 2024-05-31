Студия Warner Bros. TV разрабатывает сериал по мотивам «300 спартанцев»

Студия Warner Bros. TV разрабатывает сериал по мотивам фильма «300 спартанцев». Об этом написал Deadline.
Проект находится на ранней стадии. Его сюжетная линия неизвестна, но, предположительно, шоу станет приквелом кинокартины. В создании сериала могут принять участие Зак Снайдер и Дебора Снайдер.
Впрочем, сделки с кинематографистами пока не подписаны. В работе над сериалом также намерены поучаствовать продюсеры Джанни Наннари, Марк Кантон, Берни Голдман и Уэсли Коллер — они же работали над оригинальным фильмом.
Кто напишет сценарий шоу, неизвестно. Также не определено, на какой платформе выйдет готовый проект.
Фильм «300 спартанцев» вышел в 2006 году по мотивам одноименной серии комиксов 1998 года, созданной Фрэнком Миллером и Линн Варли. Лента рассказала о битве при Фермопилах во время греко-персидских войн. Главную роль в ней исполнил Джерард Батлер. Продолжение картины вышло в 2014 году.