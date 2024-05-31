Студия Warner Bros. TV разрабатывает сериал по мотивам «300 спартанцев»

Фильм «300 спартанцев» вышел в 2006 году по мотивам одноименной серии комиксов 1998 года, созданной Фрэнком Миллером и Линн Варли. Лента рассказала о битве при Фермопилах во время греко-персидских войн. Главную роль в ней исполнил Джерард Батлер. Продолжение картины вышло в 2014 году.