В московском метро произошло задымление в вагоне. Пассажиров эвакуируют

Люди передвигаются по туннелю, их на выходе со станции «Спортивная» ожидают машины скорой помощи. Есть ли в инциденте пострадавшие, пока неясно. В Дептрансе утверждают, что нет, но ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет об обратном.