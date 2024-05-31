В московском метро произошло задымление в вагоне. Пассажиров эвакуируют

В московском метро в районе станции «Спортивная» произошло задымление в вагоне поезда. Пассажиров эвакуируют, сообщили «Известия».
Люди передвигаются по туннелю, их на выходе со станции «Спортивная» ожидают машины скорой помощи. Есть ли в инциденте пострадавшие, пока неясно. В Дептрансе утверждают, что нет, но ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет об обратном.
По информации «Известий», во время движения от поезда отлетела деталь. Она попала в токоприемник, в котором произошло короткое замыкание. Машинст состава принял решение об эвакуации пассажиров.
Пожару в метро присвоили второй ранг. В Дептрансе произошедшее назвали «небольшой технической неисправностью». В данный момент движение поездов от станции «Университет» до «Парк Культуры» приостановлено.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал кадры с места происшествия. На них видно, что на полу вагона поезда — осколки разбитого стекла. При каких обстоятельствах оно разбилось, не уточняется.