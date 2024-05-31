В сети появился стриминговый сервис с сериалами, сгенерированными ИИ

Площадка под названием Showrunner в будущем позволит смотреть интерактивные проекты, сюжет которых сформируют сами зрители. Они смогут в процессе просмотра влиять на сюжет и создавать для себя уникальные эпизоды.
Лучшие из получившихся серий компания обещает опубликовать в общем доступе. Попробовать себя в качестве автора сериалов можно будет уже в ближайшее время: сейчас сервис регистрирует желающих принять участие в тестировании.
«Идея в том, чтобы стать Netflix в области ИИ. Может быть, вы закончите просмотр всех эпизодов шоу и нажмете кнопку, чтобы создать еще одну серию. Вы можете сказать, о чем она должна быть, или позволить ИИ сделать все самому», — отметил исполнительный директор Fable Эдвард Саатчи.
В данный момент сервис позволяет посмотреть десять анимационных проектов, в том числе сатиру «Exit Valley», высмеивающую Кремниевую долину, хоррор «Ikiru Shinu» о выживших после глобальной катастрофы и антологию «Sim Francisco».
Когда на платформе запустят возможность создавать собственные эпизоды, их авторы смогут зарабатывать на своем креативе.
Студия Fable в 2019 году получила премию «Эмми» за инновации в интерактивных медиа. Она стала известна, после того как создала девять коротких серий «Южного парка» с помощью ИИ.