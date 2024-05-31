В сети появился стриминговый сервис с сериалами, сгенерированными ИИ

«Идея в том, чтобы стать Netflix в области ИИ. Может быть, вы закончите просмотр всех эпизодов шоу и нажмете кнопку, чтобы создать еще одну серию. Вы можете сказать, о чем она должна быть, или позволить ИИ сделать все самому», — отметил исполнительный директор Fable Эдвард Саатчи.