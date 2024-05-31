Украинская модель подала в суд из‑за нападения охранницы на красной дорожке в Каннах

«Женщина [охранница] знает, что произошло. Я знаю, что произошло. У меня есть границы, и я постою за них, вот и всё. <…> Я стояла на своем, а она чувствовала, что должна стоять на своем», — прокомментировала инцидент Роуленд. При этом других женщин, «не совсем похожих на нее, не ругали, не толкали и не просили уйти», отметила певица.