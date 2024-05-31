Украинская модель подала в суд из‑за нападения охранницы на красной дорожке в Каннах

Украинская модель Савва Понтийская подала в суд против организаторов Каннского кинофестиваля из‑за инцидента с охраной на красной дорожке. Она рассказала Би-би-си о «жестком задержании» при ее попытке войти в кинотеатр с купленным билетом.
21 мая Понтийская шла на премьеру французской комедии Кристофа Оноре «Марчелло Мио», имея при себе билет, рассказала она. На видео, опубликованном самой моделью в тиктоке, видно, как на входе в кинотеатр охранница обхватывает девушку двумя руками и никуда не пускает.
«Она пыталась затолкать меня внутрь, чтобы никто не увидел, что она со мной делает. Потом она выгнала меня через заднюю дверь», — вспомнила Понтийская. Модель утверждает, что не сделала ничего плохого, а попытки связаться с организаторами и добиться извинений оказались безуспешны.
В своем иске Понтийская заявила, что на нее «жестко набросилась» охранница на глазах «тысяч людей». Физическая сила вызвала у нее «острую боль», привела к психологической травме и ущербу репутации, утверждает модель. Она требует возмещения ущерба в размере 100 тыс. евро.
«Женщина [охранница] знает, что произошло. Я знаю, что произошло. У меня есть границы, и я постою за них, вот и всё. <…> Я стояла на своем, а она чувствовала, что должна стоять на своем», — прокомментировала инцидент Роуленд. При этом других женщин, «не совсем похожих на нее, не ругали, не толкали и не просили уйти», отметила певица.
Точно так же охранница вела себя с южнокорейской актрисой Им Юной. Звезда озадаченно посмотрела на сотрудницу, а после помахала гостям рукой с последней ступени и пошла дальше.
Представители Каннского кинофестиваля эти случаи не комментировали.