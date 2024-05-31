Ученые выяснили, что дискриминация ускоряет старение

Исследование показало, что темнокожие люди чаще сталкиваются с дискриминацией и, соответственно, быстрее стареют. Однако у белых людей, как узнали ученые, более явно проявляются последствия несправедливого отношения — возможно, поскольку они менее опытны в сопротивлении дискриминации и имеют меньше стратегий борьбы с ней.