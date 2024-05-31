Ученые выяснили, что дискриминация ускоряет старение

Группа американских ученых выяснила, что опыт дискриминации сказывается на скорости старения. Об этом стало известно из публикации на сайте ScienceDirect.
Специалисты изучили биологические процессы, происходящие с возрастом, и пришли к выводу, что дискриминация влияет на молекулярные изменения. Из‑за нее активнее развиваются болезни и происходит ранняя смерть.
Причины для дискриминации на старение влияния не имеют. Проблемы со здоровьем чаще появляются в равной степени у тех, кого дискриминируют по признаку расы, пола, веса и наличия инвалидности.
Дискриминируемые люди сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением и психическими недугами, например депрессиями. Вероятно, это происходит из‑за переживаемого стресса.
Ученые проанализировали данные темнокожих и белых жителей США. В исследовании приняли участие почти 2000 человек. У них взяли образцы крови для изучения трех показателей метилирования ДНК.
Также респондентов опросили с целью выяснить, подвергаются ли они какой‑либо дискриминации. Люди рассказали о повседневной незначительной дискриминации, существенной (вроде угроз со стороны полиции) и дискриминации на работе.
Исследование показало, что темнокожие люди чаще сталкиваются с дискриминацией и, соответственно, быстрее стареют. Однако у белых людей, как узнали ученые, более явно проявляются последствия несправедливого отношения — возможно, поскольку они менее опытны в сопротивлении дискриминации и имеют меньше стратегий борьбы с ней.
«Эти результаты подчеркивают важность борьбы со всеми формами дискриминации для поддержки здорового старения и обеспечения равенства в сфере здравоохранения», — подчеркнул старший автор исследования Адольфо Куэвас.