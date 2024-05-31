Во Франции задержали чеченского подростка по обвинению в подготовке атаки на Олимпиаду

Французские службы безопасности арестовали 18-летнего выходца из Чечни по подозрению в подготовке нападения во время грядущих Олимпийских игр. Имя арестованного не называется, передает The Guardian заявление министерства внутренних дел.
Подростка задержали в Сент-Этьене на юго-востоке Франции, где запланированы футбольные матчи в рамках Олимпиады. Служба внутренней разведки назвала это «первым предотвращенным нападением на Олимпийские игры».
В министерстве заявили, что арестованного подозревают в «активной подготовке нападения на стадион „Жоффруа Гишар“ в момент футбольных матчей, которые там пройдут». Молодой человек якобы «намеревался атаковать зрителей, а также силы безопасности и умереть мученической смертью».
Французские власти принимают меры предосторожности в преддверии Игр и церемонии открытия. Так, эстафету Олимпийского огня будет сопровождать «пузырь безопасности» из 100 офицеров, включая специалистов по борьбе с дронами и по борьбе с терроризмом. Всего на дежурство во время открытия Олимпиады 26 июля выйдут 45 000 полицейских, большую часть центра Парижа оставят открытой лишь для владельцев билетов и местных жителей, а для остальных перекроют.