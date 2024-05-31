Во Франции задержали чеченского подростка по обвинению в подготовке атаки на Олимпиаду

Французские власти принимают меры предосторожности в преддверии Игр и церемонии открытия. Так, эстафету Олимпийского огня будет сопровождать «пузырь безопасности» из 100 офицеров, включая специалистов по борьбе с дронами и по борьбе с терроризмом. Всего на дежурство во время открытия Олимпиады 26 июля выйдут 45 000 полицейских, большую часть центра Парижа оставят открытой лишь для владельцев билетов и местных жителей, а для остальных перекроют.