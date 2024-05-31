Поклонник подал на Мадонну в суд за «слишком откровенные» сцены в ее шоу

Кроме того, Липелес пожаловался на позднее начало шоу и неработающий в зале кондиционер, из‑за которого многие зрители, включая его самого, почувствовали себя нехорошо. Мужчина потребовал возмещения стоимости билетов и компенсацию за то, что артистка получила прибыль столь неподобающим, как он считает, способом.