Поклонник подал на Мадонну в суд за «слишком откровенные» сцены в ее шоу

На американскую певицу Мадонну вновь подали в суд. Поклонник по имени Джастин Липелес обвинил артистку в том, что она вынудила его наблюдать за имитацией секса во время своего концерта. Об этом сообщил TMZ.
По словам мужчины, он был ошеломлен откровенностью шоу в рамках тура «Celebration». Истец считает, что певица должна была предупреждать людей о содержании концерта перед тем, как они купили билеты.
Липелес заявил, что он и другие зрители не получили в ходе выступления Мадонны того, на что рассчитывали. Эпизоды с участием обнаженных танцовщиц, имитирующих половые акты, фанат охарактеризовал как «порнографические».
Кроме того, Липелес пожаловался на позднее начало шоу и неработающий в зале кондиционер, из‑за которого многие зрители, включая его самого, почувствовали себя нехорошо. Мужчина потребовал возмещения стоимости билетов и компенсацию за то, что артистка получила прибыль столь неподобающим, как он считает, способом.