«Яндекс Такси» и таксопарки украсят автомобили рисунками детей водителей

«Яндекс Такси» поздравил водителей и пассажиров с Днем защиты детей. Сервис поддержал таксопарки, которые к 1 июня традиционно проводят конкурс на лучший рисунок такси среди детей водителей.
В этом году темой конкурса стало выражение «Мои родители — водители такси». Сервис взял 25 лучших рисунков, отобранных таксопарками, и на их основе создал специальный дизайн, который нанесли на машины такси в городах, где живут победители конкурса — Красноярске, Новосибирске, Краснодаре, Москве и Петербурге.
Занявший первое место рисунок заменил иконку тарифа «Детский» в «Яндекс Go». Остальные творения украсили специальные праздничные разделы в приложениях для пассажиров и водителей, там же можно посмотреть и все отобранные рисунки. А пассажиры, к которым приедет машина с праздничной оклейкой, узнают об этом из специального пуша.
Всего в проекте участвовало пять таксопарков: Ё-такси (Красноярск и Новосибирск), Next (Москва), Таксопарк 9 (Краснодар), GDel (Санкт-Петербург). Все дети, победившие в конкурсе, получат специальный мерч с дизайном по их рисункам.