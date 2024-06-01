«Яндекс Такси» и таксопарки украсят автомобили рисунками детей водителей

Занявший первое место рисунок заменил иконку тарифа «Детский» в «Яндекс Go». Остальные творения украсили специальные праздничные разделы в приложениях для пассажиров и водителей, там же можно посмотреть и все отобранные рисунки. А пассажиры, к которым приедет машина с праздничной оклейкой, узнают об этом из специального пуша.