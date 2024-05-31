Гигантская фигура Шварценеггера попала в Книгу рекордов Гиннесса

В сериале актер играет оперативника ЦРУ, который обнаруживает, что его дочь Эмма неосознанно пошла по его стопам. Они годами лгали друг другу о том, чем зарабатывают на жизнь, но теперь обнаруживают, что должны объединиться для выполнения ряда опасных миссий. В прошлом году проект продлили на второй сезон.