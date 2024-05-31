Гигантская фигура Шварценеггера попала в Книгу рекордов Гиннесса

На выставке «ShowFX» в Санта-Фе-Спрингс, Калифорния, представили гигантскую фигуру Арнольда Шварценеггера. Ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса.
Высота фигуры составляет около 6,75 метра, что больше роста среднестатистического жирафа, который достигает примерно 5,5 метра. Она также превышает размер барельефа с лицами президентов США на горе Рашмор.
Фигура актера — в роли Люка Бруннера из сериала «Фубар» — представляет собой гигантскую версию 10,4-сантиметровых лимитированных фигурок Netflix, выпущенных в честь выхода оригинального сериала.
В сериале актер играет оперативника ЦРУ, который обнаруживает, что его дочь Эмма неосознанно пошла по его стопам. Они годами лгали друг другу о том, чем зарабатывают на жизнь, но теперь обнаруживают, что должны объединиться для выполнения ряда опасных миссий. В прошлом году проект продлили на второй сезон.