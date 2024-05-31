Мэр воронежских Семилук признался, что не живет в городе, которым управляет, из‑за опасений за сына

Глава Семилукского района Воронежской области Геннадий Швырков признался, что не может жить в городе, которым управляет. Он и его семья снимают жилье близ Воронежа, рассказал мэр Семилук в интервью в телепередаче «Вести Воронеж».
По мнению Швыркова, он «не имеет права жить в райцентре» по двум причинам. Первая связана с его маленьким сыном, отца которого могут узнать местные учителя, что плохо скажется на его воспитании. «У меня большие опасения, что из него могут сделать не того человека, которого я бы хотел видеть», — сказал глава района.
Второй причиной Швырков назвал «политическую турбулентность», существующую в Семилуках уже двадцать лет. «Те люди, которые имеют возможность что‑то сделать в Семилуках, раздроблены, <…> у каждого свои интересы, многолетние противоречия», — посетовал он. Если же он переедет в город, то начнет общаться с одними чиновниками и вызовет противоречия у остальных, считает семилукский глава.
«Таким образом я буду противопоставлять себя другим. Это недопустимая ситуация. В районе я хотел бы видеть себя <…> медиатором», — пояснил Швырков.
На вопрос корреспондента, являются ли сейчас Семилуки городом, в котором хочется жить, Швырков признался: «Откровенно, нет».