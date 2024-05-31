Мэр воронежских Семилук признался, что не живет в городе, которым управляет, из‑за опасений за сына

По мнению Швыркова, он «не имеет права жить в райцентре» по двум причинам. Первая связана с его маленьким сыном, отца которого могут узнать местные учителя, что плохо скажется на его воспитании. «У меня большие опасения, что из него могут сделать не того человека, которого я бы хотел видеть», — сказал глава района.