Автор книги «Последний день лета» (хоррора о Ростове 1990-х) подтвердил, что будет экранизация

«Афиша Daily» так писала о книге: «Тот самый случай, когда издательская аннотация не врет: игрожур Подшибякин взял стивен-кинговское „Оно“ и нарядил его в одежды Михаила Елизарова. Получился не то чтобы выдающийся, но увлекательный и жаркий роман о детстве, уходящем из‑под ног, — и совсем немножко о стране, которая, расстреляв в девяносто третьем Белый дом, свернула туда, куда свернула».