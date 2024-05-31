Автор книги «Последний день лета» (хоррора о Ростове 1990-х) подтвердил, что будет экранизация

Работа над экранизацией книги «Последний день лета» ведется. Об этом автор романа Андрей Подшибякин рассказал в интервью ютуб-каналу «Мужчина, вы куда?» журналистов Гриши Туманова и Славы Козлова.
Подшибякин напомнил, что права на экранизацию купили еще до публикации книги. Он не уточнил примерной даты релиза и других деталей, отметив лишь, что процесс «двигается, просто не очень быстро».
Автор также заявил, что уже начал писать продолжение «Последнего дня лета». По его словам, издательства и агенты стали просить сиквел почти сразу после выхода книги, хотя сам он «не любит серийности произведений».
«Я себе сказал, что если я придумаю, как это [продолжение книги] нормально сделать, то я это напишу. А если нет, то и хер с ним», — поделился писатель. Подробностей касательно второй части романа он не раскрыл.
А пока Подшибякин предложил почитать его сборник рассказов, тоже в жанре городского хоррора, который уже написан и отправлен «куда нужно», а значит, скоро появится на полках магазинов.
Действие этих рассказов происходит не в 1990-е, а в поздние 2010-е и ранние 2020-е. Героями стали московские работники диджитал-сферы и рекламных агентств. Главная идея, которую автор хотел донести в сборнике, что «ад — он всегда рядом». Всего в книгу вошли «четыре или пять длинных рассказов, коротких повестей», которые объединены этой идеей, отметил писатель.
Роман «Последний день лета», написанный в жанре small town horror, вышел в прошлом году. Его действие разворачивается в 1993-м в Ростове-на-Дону, а главными героями выступают четверо восьмиклассников. Парни ведут обычную для подростков начала 1990-х жизнь: учатся, дерутся, смотрят фильмы из видеосалонов и охотятся за джинсами-варенками. Однажды, попав в передрягу с участием шпаны, они случайно пробуждают древнее зло, которое столетиями дремало под курганами.
«Афиша Daily» так писала о книге: «Тот самый случай, когда издательская аннотация не врет: игрожур Подшибякин взял стивен-кинговское „Оно“ и нарядил его в одежды Михаила Елизарова. Получился не то чтобы выдающийся, но увлекательный и жаркий роман о детстве, уходящем из‑под ног, — и совсем немножко о стране, которая, расстреляв в девяносто третьем Белый дом, свернула туда, куда свернула».
Автор романа Андрей Подшибякин — журналист, писатель и креативный директор компании Xsolla. В прошлом главред журнала PC Gamer, колумнист «Афиши», Esquire и GQ, автор книг «Время игр!» и «Игрожур». Живет в Лос-Анджелесе.