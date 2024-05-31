В Свердловской области будут проверять чиновников на коррупцию с помощью ИИ

31 мая 2024 в 16:33
Изображение: Growtika/Unsplash

Власти Свердловской области будут проверять чиновников на коррупцию с помощью программы на основе искусственного интеллекта. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на замгубернатора Дмитрия Ионина.

В эфире екатеринбургского «Четвертого канала» политик рассказал, что новое программное решение позволит анализировать информацию об аффилированности чиновников через родственников, банковские счета и декларации, которые они подают.

«Чтобы антикоррупционная история была реальна, для этого нужно подключать программные решения, искусственный интеллект… Сейчас это просто огромный объем бумажной информации, и давайте объективно, иногда это просто формальная процедура», — заявил Ионин.

По его словам, сначала новую технологию протестируют муниципальные служащие Свердловской области. После этого разработчики смогут «докрутить программу» и ввести ее использование в других субъектах.

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