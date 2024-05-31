Okko запустит улучшенные рекомендации для детей

31 мая 2024 в 17:14
Фото: Annie Spratt/Unsplash

1 июня Okko запустит усовершенствованную систему рекомендаций для детей. Обновление для юных зрителей приурочено к Международному дню защиты детей.

Рекомендательная система поможет находить в Okko новые мультфильмы и образовательные программы. Алгоритм онлайн-кинотеатра научили предлагать контент, учитывающий возраст ребенка и историю его просмотров.

С наступлением лета лучшие серии, любимых персонажей и самые яркие мультфильмы в Okko не придется подолгу искать благодаря системе рейлов и коллекций, упрощающих навигацию, а также персональной подборке «Пересматриваем любимое».

А в подборке «Лучшее для детей» Okko собрал культовые мультфильмы и ленты. В сборник вошли «Простоквашино», «Чебурашка», «Эй, Арнольд!», «Карлик Нос», «Леди Баг и Супер-кот», «Великолепная пятерка», «Зверолэнд», «Лудлвилль», «Мой сосед Тоторо», «Монстры на каникулах», «Буба», «Аватар: Легенда об Аанге» и не только.

Подробности по теме
Летние кинотеатры Okko откроются на ВДНХ и в «Севкабель Порту»
Расскажите друзьям
Теги:
ВДНХ
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами