На заводе в подмосковном Чехове пройдет экспериментальный фестиваль Quantumland

«Целых три года мы шли к явлению под названием Quantumland. Мы хотели, по сути, запустить в космос ракету — сделать то, чего событийный рынок нашей страны еще не знал и не видел. И кажется, нам это удалось! Это не просто фестиваль, это переживание, которое не поддается стандартным категориям», — рассказал соорганизатор фестиваля Алексей Изотов.