На заводе в подмосковном Чехове пройдет экспериментальный фестиваль Quantumland

22 июня на территории действующего завода «Энергомаш» в подмосковном Чехове пройдет экспериментальный фестиваль Quantumland.
По словам организаторов, одним из ключевых моментов мероприятия является его ретрофутуристический сюжет, который перенесет участников в 22 июня 1963 года, в день, «когда на заводе „Энергомаш“ — легенде тяжелого атомного машиностроения — готовятся к официальной встрече с первой женщиной-космонавтом, только что вернувшейся на Землю».
Гости фестиваля погрузятся в атмосферу через масштабный иммерсивный перформанс режиссерки Алисы Хакимовой. Они также смогут принять участие в научных дискуссиях и экскурсиях по заводу «Энергомаш» с инсталляциями и уличным искусством.
В рамках мероприятия современные художники Николай Полисский, Misha Most, Евгений Чес и Владимир Карташов представят более 30 уникальных работ: уличные арт-инсталляции, картины, звуковые и визуальные произведения, посвященные размышлениям о будущем арта.
В дискуссии о последних достижениях человечества примут ведущие ученые страны. Доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин расскажет о космологии и феномене кротовой норы. Физик-ядерщик, старший научный сотрудник лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, автор научного перевода сериала «Теория большого взрыва» Марк Ширченко — о квантовой физике и физике частиц. А темой выступления сотрудника Центра Art & Science Университета ИТМО Екатерины Юдаевой станет симбиоз науки и искусства.
Кульминацией дневной программы станет мультимедийный перформанс от студии Dreamlaser. Затем на четырех сценах, расположенных во дворе под открытым небом и в цехах завода, выступят заграничные хедлайнеры и электронные музыканты из России.
Иностранный лайнап представлен тулумским дуэтом Savage & She (Live) и южноафриканской певица Tabia. На главной сцене выступят участники двух промокоманд фестиваля Odyssey и RMIL: Agraba, Alexey Izotov, Fake Mood. За уличную сцену отвечают резиденты «Диско-клуба»: Errortica, Kovyazin D, Mashkov, Dominik Mara и Sputnik.
На лайв-сцене прозвучат композиции одного из лучших неоклассиков современности Nikola Melnikov, выступят медитативный Long Arm, Gleb Andrianov и Iskandeor. На четвертой сцене отыграют участники творческого объединения из Нижнего Новгорода «Станция метро Горьковская».
«Целых три года мы шли к явлению под названием Quantumland. Мы хотели, по сути, запустить в космос ракету — сделать то, чего событийный рынок нашей страны еще не знал и не видел. И кажется, нам это удалось! Это не просто фестиваль, это переживание, которое не поддается стандартным категориям», — рассказал соорганизатор фестиваля Алексей Изотов.