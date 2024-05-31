Голоса умерших россиян смогут использовать в общественных интересах

Документ устанавливает, что запись и дальнейшее использование голоса требует согласия человека. После его смерти такое согласие смогут дать дети или супруги, а в случае их отсутствия — родители. При этом согласие не потребуется для использования голоса в государственных или общественных интересах, а также если запись производилась за плату или в публичных местах.