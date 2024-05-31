Голоса умерших россиян смогут использовать в общественных интересах

31 мая 2024 в 13:22
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Государство сможет использовать голоса умерших россиян в общественных интересах без согласия их родственников. Такая норма есть в законопроекте «Об охране голоса», разработанного в Совфеде при участии Альянса в сфере ИИ и Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ). С документом ознакомились «Ведомости».

Главная идея документа — создать возможность охраны прав на голос по аналогии с правом на охрану изображения. Гражданин получит право требовать удаления дипфейков, созданных на основе его голоса, если они получены или используются с нарушением закона.

Документ устанавливает, что запись и дальнейшее использование голоса требует согласия человека. После его смерти такое согласие смогут дать дети или супруги, а в случае их отсутствия — родители. При этом согласие не потребуется для использования голоса в государственных или общественных интересах, а также если запись производилась за плату или в публичных местах.

За нарушение законопроект предусматривает возмещение убытков или вреда (имущественного, физического, морального), уплату неустойки, приостановку или прекращение деятельности и другие меры.

Сейчас речевые особенности человека не охраняются законом ни в России, ни в других странах, считает партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Объектом права выступает только фонограмма, созданная с использованием голоса, при этом правообладателем выступает ее создатель или тот, кому переданы на нее права, отмечает эксперт.

С ним не согласен заместитель директора ЦК НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков. По его словам, голос подпадает под регулирование федеральных законов «О персональных данных» и «О биометрических данных». Оба этих нормативных акта требуют согласия гражданина на обработку данных, поэтому принципиально новых требований в предложенной инициативе нет, считает Пермяков.

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