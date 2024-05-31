В России создали «рейтинг скрепности» регионов

Аналитики проекта «Если быть точным» создали «рейтинг скрепности» регионов России, передает «Коммерсант». За основу эксперты взяли данные Росстата и Минздрава о рождаемости, распространенности средств контрацепции и среднем возрасте вступления в брак.
Субъекты РФ в списке отсортировали от традиционных до ориентированных на западные ценности. По словам авторов рейтинга, ближе всего к декларируемому государством идеалу оказались республики Северного Кавказа — Чечня, Дагестан и Ингушетия. На следующих строчках расположились Кабардино-Балкария, Тува, Карачаево-Черкесия и Калмыкия.
Жители этих регионов в среднем заводят двух-трех детей, рожают первенца до 25 лет, замуж выходят примерно в 24 года. В этих субъектах редко прибегают к абортам и современным средствам контрацепции.
На последних местах списка оказались Санкт-Петербург, Смоленская область и Алтайский край, а также Мурманская, Саратовская и Самарская области. Жительницы этих регионов заводят первого ребенка в 26–28 лет, а на женщину в среднем приходится меньше двух детей.
«Под рейтингом скрепности мы прежде всего понимаем критерии и модель трансформации семьи, которая вписана в логику теории второго демографического перехода», — говорит аналитик «Если быть точным» Абы Шукюров.
Согласно этой теории, с течением времени количество бездетных семей или супружеских пар с одним ребенком растет, а многодетных снижается. В то же время секс и рождение детей перестают быть неразрывно связаны с браком.