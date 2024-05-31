В России создали «рейтинг скрепности» регионов

На последних местах списка оказались Санкт-Петербург, Смоленская область и Алтайский край, а также Мурманская, Саратовская и Самарская области. Жительницы этих регионов заводят первого ребенка в 26–28 лет, а на женщину в среднем приходится меньше двух детей.