Блогерка взяла интервью об отношениях у мужчины, не подозревая, что это режиссер Баз Лурманн

Видео за сутки посмотрели более 150 тыс. человек. Годуорт рассказала, что это был ее первый опыт уличного интервью. По ее словам, она остановила Лурманна, потому что он был элегантно одет. О том, что это знаменитый режиссер, она узнала только тогда, когда в начале апреля выложила фрагмент интервью в тикток, а ее лучшая подруга позвонила, чтобы сказать, кто он такой.