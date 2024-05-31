Блогерка взяла интервью об отношениях у мужчины, не подозревая, что это режиссер Баз Лурманн

Блогерка Джорджия Годуорт взяла уличное интервью у режиссера База Лурманна. Однако о том, что это был он, она узнала, уже когда опубликовала видео в тиктоке.
Когда Годуорт остановила на улице Лурманна, чтобы задать ему вопрос о личной жизни, режиссер сразу же спросил об освещении и ракурсе съемки. Годуорт, не понимая, с кем говорит, обратилась к оператору: «Да, это хорошо, найдите свет, найдите ракурсы».
После этого блогерка спросила у Лурманна, холост ли он. Режиссер, естественно, ответил, что он женат, — уже почти 30 лет он находится в браке с художницей по костюмам Кэтрин Мартин.
Затем он поэтично рассказал о моногамии, объяснив, что за многие годы вместе они с супругой выстроили здоровые отношения, полные понимания. Режиссер также отметил: «должна быть определенная степень принятия», если ваш супруг «влюбляется в кого‑то другого или ему кто‑то нравится».
Когда Годуорт предложила Лурманну поговорить о групповом сексе, режиссер спросил: «Сколько раз вы занимались сексом вчетвером?» «Наверное, около шести», — ответила она, после чего Лурманн спросил: «Так в чем же смысл нашего разговора?»
По ходу интервью Лурманн в какой‑то момент упомянул о своей профессии режиссера и множестве наград и объяснил, что все его отношения «органично выросли» из его карьеры. Но Годуорт не обратила на это внимания. В конце видео он пошутил: «Обычно я не даю интервью, поэтому я рад участвовать в вашем».
Видео за сутки посмотрели более 150 тыс. человек. Годуорт рассказала, что это был ее первый опыт уличного интервью. По ее словам, она остановила Лурманна, потому что он был элегантно одет. О том, что это знаменитый режиссер, она узнала только тогда, когда в начале апреля выложила фрагмент интервью в тикток, а ее лучшая подруга позвонила, чтобы сказать, кто он такой.
«„Мулен Руж“ был моим любимым фильмом в детстве, и я абсолютно обожаю „Ромео + Джульетту“. Я воспринимаю его как икону — я просто не узнала его!» — сказала девушка. Годуорт считает, что Лурманн понял, что она не знает, кто он такой, но все равно охотно принял участие в интервью.
Вот как на ролик блогерки отреагировали в комментариях: «Пожалуйста, скажите мне, что вы шутите и абсолютно точно знали, кто это»; «О мой бог — как ты могла не знать База Лурманна?! Я бы упала в обморок на месте».
Одна часть пользователей осудила Годуорт за то, что она не узнала постановщика «Великого Гэтсби» и «Только в танцзале», а другая вступилась за нее, утверждая, что не знать всех знаменитостей в лицо — это нормально.