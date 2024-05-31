Universal работает над сиквелом «Мумии» с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс

Подробности о сюжете и других участниках актерского состава пока неизвестны. «Мумия» режиссера и сценариста Стивена Соммерса вышла в 1999 году и стала ремейком одноименной картины 1932 года. Несмотря на неоднозначные отзывы, фильм имел коммерческий успех и собрал по всему миру более 416 млн долларов.