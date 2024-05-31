Universal работает над сиквелом «Мумии» с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс

31 мая 2024 в 11:04
Фто: кадр из фильма «Мумия»/Universal Pictures

Студия Universal работает над продолжением франшизы «Мумия», в котором появятся актеры оригинального фильма Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс. Об этом рассказал голливудский инсайдер Дэниал Рихтман.

Подробности о сюжете и других участниках актерского состава пока неизвестны. «Мумия» режиссера и сценариста Стивена Соммерса вышла в 1999 году и стала ремейком одноименной картины 1932 года. Несмотря на неоднозначные отзывы, фильм имел коммерческий успех и собрал по всему миру более 416 млн долларов.

За картиной последовали два сиквела — «Мумия возвращается» (2001) и «Мумия: Гробница императора драконов» (2008). Также по вселенной фильма в 2002 году выпустили спин-офф «Царь скорпионов».

В 2017 году студия предприняла попытку перезапустить франшизу — на экраны вышел фильм «Мумия» с Томом Крузом. Лента провалилась в прокате и получила негативные отзывы критиков, что заставило Universal отказаться от изначальных планов релиза нескольких проектов по «Темной Вселенной».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами