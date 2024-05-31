70% мужчин готовы бросить курить ради своей женщины

31 мая 2024 в 11:00
Фото: Pawel Czerwinski/Unsplash

67% мужчин готовы бросить курить ради своей женщины. Об этом говорится в опросе дейтинг-сервиса «Мамба», результаты которого есть в распоряжении «Афиши Daily».

72% россиянок рассказали, что всегда обращают внимание на наличие вредных привычек у мужчин. Мужчины оказались более терпимы — 51% на это не смотрят.

При этом 62% мужчин женское курение отталкивает. Из них 22% опрошенных отметили, что женщина с сигаретой выглядит сексуально только в кино. Мужское курение не приемлют 67% девушек. Сдержанно к курению относятся только сами курильщики — 7% женщин и 14% мужчин.

30% женщин и 26% мужчин отметили, что принципиально не познакомились бы с курильщиками. 47% опрошенных могут попросить женщину бросить курить, 22% могут попросить о таком, лишь если это серьезно вредит их здоровью.

35% женщин считают нормальным попросить партнера бросить курить. Но только 5% готовы просить о таком, если это плохо сказывается на их здоровье.

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