70% мужчин готовы бросить курить ради своей женщины

67% мужчин готовы бросить курить ради своей женщины. Об этом говорится в опросе дейтинг-сервиса «Мамба», результаты которого есть в распоряжении «Афиши Daily».
72% россиянок рассказали, что всегда обращают внимание на наличие вредных привычек у мужчин. Мужчины оказались более терпимы — 51% на это не смотрят.
При этом 62% мужчин женское курение отталкивает. Из них 22% опрошенных отметили, что женщина с сигаретой выглядит сексуально только в кино. Мужское курение не приемлют 67% девушек. Сдержанно к курению относятся только сами курильщики — 7% женщин и 14% мужчин.
30% женщин и 26% мужчин отметили, что принципиально не познакомились бы с курильщиками. 47% опрошенных могут попросить женщину бросить курить, 22% могут попросить о таком, лишь если это серьезно вредит их здоровью.
35% женщин считают нормальным попросить партнера бросить курить. Но только 5% готовы просить о таком, если это плохо сказывается на их здоровье.