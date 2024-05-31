70% мужчин готовы бросить курить ради своей женщины

При этом 62% мужчин женское курение отталкивает. Из них 22% опрошенных отметили, что женщина с сигаретой выглядит сексуально только в кино. Мужское курение не приемлют 67% девушек. Сдержанно к курению относятся только сами курильщики — 7% женщин и 14% мужчин.