Махершала Али может сыграть в новом фильме по «Миру Юрского периода»

Махершала Али, известный по «Зеленой книге» и «Настоящему детективу», ведет переговоры об участии в новой части франшизы «Мир Юрского периода», передает Deadline.
Подробности его потенциальной роли и сюжета пока не разглашаются, однако давно известно, что предстоящий фильм начнет совершенно новую сюжетную линию. Если сделка состоится, Али присоединится к Скарлетт Йоханссон, Деву Пателу, Мануэлю Гарсии-Рульфо, Джонатану Бейли и Руперту Френду, об участии которых стало известно ранее.
Картина появится на экранах в июле 2025-го. Ее режиссером выступит Гарет Эдвардс, работавший над фильмами «Изгой-один: Звездные войны. Истории», «Создатель» и «Монстры». В картине не примут участия Крис Пратт и Брайс Даллас Говард, а также актеры оригинальной трилогии Джефф Голдблум, Лора Дерн и Сэм Нилл.
Продюсером проекта выступит Стивен Спилберг. Ранее СМИ писали, что сценарий к фильму напишет Дэвид Кепп, работавший над оригинальной картиной. Третья и финальная часть новой трилогии под названием «Мир Юрского периода: Господство» вышла в 2022 году.