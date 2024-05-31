Махершала Али может сыграть в новом фильме по «Миру Юрского периода»

Подробности его потенциальной роли и сюжета пока не разглашаются, однако давно известно, что предстоящий фильм начнет совершенно новую сюжетную линию. Если сделка состоится, Али присоединится к Скарлетт Йоханссон, Деву Пателу, Мануэлю Гарсии-Рульфо, Джонатану Бейли и Руперту Френду, об участии которых стало известно ранее.