Билл Скарсгорд повторит роль Пеннивайза в «Добро пожаловать в Дерри»

31 мая 2024 в 10:05
Фото: Warner Bros. Home Entertainment

Билл Скарсгорд снимется в новом сериале Max под рабочим названием «Добро пожаловать в Дерри». Об этом говорится в соцсетях онлайн-кинотеатра.

Актер повторит роль жуткого клоуна Пеннивайза из фильмов «Оно» и «Оно-2». Сериал станет приквелом к «Оно» Энди Мускьетти, основанному на одноименном романе Стивена Кинга. Его действие развернется в 1960-х и раскроет происхождение Пеннивайза.

Роли в шоу исполнят Тейлур Пейдж, Йован Адепо, Крис Чок и Джеймс Ремар. Сценарий первой серии напишет Джейсон Фукс («Ла-Ла Ленд», «Клан Сопрано», «Оно-2»). Энди Мускьетти, режиссер «Оно» и «Оно-2», поставит нескольких эпизодов, включая первый.

Фильмы «Оно» и «Оно-2» вместе собрали в прокате более 1,7 млрд долларов. Наши рецензии на них вы можете прочитать здесь и здесь.

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