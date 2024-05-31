Билл Скарсгорд повторит роль Пеннивайза в «Добро пожаловать в Дерри»

Билл Скарсгорд снимется в новом сериале Max под рабочим названием «Добро пожаловать в Дерри». Об этом говорится в соцсетях онлайн-кинотеатра.
Актер повторит роль жуткого клоуна Пеннивайза из фильмов «Оно» и «Оно-2». Сериал станет приквелом к «Оно» Энди Мускьетти, основанному на одноименном романе Стивена Кинга. Его действие развернется в 1960-х и раскроет происхождение Пеннивайза.
Роли в шоу исполнят Тейлур Пейдж, Йован Адепо, Крис Чок и Джеймс Ремар. Сценарий первой серии напишет Джейсон Фукс («Ла-Ла Ленд», «Клан Сопрано», «Оно-2»). Энди Мускьетти, режиссер «Оно» и «Оно-2», поставит нескольких эпизодов, включая первый.