В США воспитательница детского сада пожертвовала часть печени своему подопечному

«Мой мозг буквально не мог переварить прочитанное, пока она не произнесла это вслух. Мисс Карисса — идеальная кандидатка! Слезы не перестают литься, и, хотя я знала, что в конце концов мы почувствуем облегчение, узнав эту новость, я даже не представляла, как она меня поразит! У нас не было недостатка в любви, щедрости и искренней доброте со стороны нашей семьи, друзей и общества — но это? Это самый удивительный подарок!!!» — добавила мать Эзры.