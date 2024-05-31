В США воспитательница детского сада пожертвовала часть печени своему подопечному

В США воспитательница детского сада Карисса Фишер пожертвовала часть печени своему бывшему подопечному Эзре Точек. Об этом сообщает People.
При рождении у мальчика была повреждена печень, и с тех пор он постоянно борется с проблемами со здоровьем. Недавно ему поставили диагноз «отказ печени».
В феврале Точек попал в список на трансплантацию, и об этом узнала его бывшая воспитательница Фишер. Не поставив семью в известность, она подала заявку, чтобы стать донором. В пятницу, 24 мая, ей одобрили решение пожертвовать часть своей печени.
«Мы совершенно потрясены ее добротой, щедростью и самопожертвованием, и нас не покидает неожиданное ощущение, что это действительно происходит, и мы так благодарны», — рассказала мать Эзры Карен.
Когда состоится трансплантация, неизвестно. По словам Карен, Карисса должна пройти двухнедельный «период размышлений», прежде чем команда доноров сможет назначить дату операции.
«Мой мозг буквально не мог переварить прочитанное, пока она не произнесла это вслух. Мисс Карисса — идеальная кандидатка! Слезы не перестают литься, и, хотя я знала, что в конце концов мы почувствуем облегчение, узнав эту новость, я даже не представляла, как она меня поразит! У нас не было недостатка в любви, щедрости и искренней доброте со стороны нашей семьи, друзей и общества — но это? Это самый удивительный подарок!!!» — добавила мать Эзры.