Майк Флэнаган представит «радикально новый взгляд» на классический хоррор «Изгоняющего дьявола»

Американский режиссер Майк Флэнаган, известный по сериалам «Призрак дома на холме» и «Падение дома Ашеров», поставит новый фильм, основанный на классическом хорроре «Изгоняющий дьявола». Об этом сообщил Deadline.
Лента станет «радикально новым взглядом» на картину Уильяма Фридкина, вышедшую в 1973 году. Ее выпустит студия Blumhouse, которая в июле 2021 года выкупила права на франшизу у компании Morgan Creek за 400 млн долларов.
Последний фильм серии вышел в 2023 году уже под баннером Blumhouse, он назывался «Изгоняющий дьявола: верующий». Проект поставил Дэвид Гордон Грин, который отказался от работы над следующей частью франшизы.
Его место занял Флэнаган. Кинематографист, известный своими хоррор-работами, напишет сценарий и срежиссирует картину, которая расскажет совершенно новую историю. Она не будет продолжением событий ленты Грина.
В качестве продюсеров проекта выступят Флэнаган, Тревор Мэйси и Джон Шерер из Interpid Pictures. Флэнаган заявил, что считает честью поработать над проектом из серии «Изгоняющий дьявола».
«„Изгоняющий дьявола“ — одна из причин, по которой я стал режиссером, и для меня большая честь иметь возможность попробовать что‑то свежее, смелое и пугающее в рамках этой вселенной», — подчеркнул режиссер.