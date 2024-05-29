В аэропорту Амстердама человек погиб, оказавшись в турбине самолета

В международном аэропорту Схипол, расположенном в Амстердаме, погиб человек. Он получил тяжелые травмы, оказавшись в турбине самолета во время подготовки к взлету. Об этом сообщил Би-би-си.
Личность жертвы трагедии не раскрывается. Известно, что человек погиб из‑за вращения лопастей турбин самолета Embraer авиакомпании KLM, который должен был вылететь в датский город Биллунд.
Смерть человека наступила прямо перед терминалом аэропорта. Ее свидетелями стали многочисленные пассажиры.
Полиция Нидерландов немедленно начала расследования произошедшего. На место инцидента прибыли пожарные и медики. Пассажиров воздушного судна, в турбине которого скончался человек, вывели из самолета сразу после трагедии.
Пока неясно, почему человек оказался в турбине авиалайнера. Правоохранители предполагают, что он мог совершить самоубийство. По данным голландских СМИ, жертва могла быть сотрудником аэропорта.
«Наши мысли сейчас с родственниками. Также мы переживаем за пассажирова и коллег, которые видели произошедшее», — заявили представители аэропорта Схипол.