В аэропорту Амстердама человек погиб, оказавшись в турбине самолета

Вчера в 23:34
Фото: Niels And Marco/Unsplash

В международном аэропорту Схипол, расположенном в Амстердаме, погиб человек. Он получил тяжелые травмы, оказавшись в турбине самолета во время подготовки к взлету. Об этом сообщил Би-би-си.

Личность жертвы трагедии не раскрывается. Известно, что человек погиб из‑за вращения лопастей турбин самолета Embraer авиакомпании KLM, который должен был вылететь в датский город Биллунд.

Смерть человека наступила прямо перед терминалом аэропорта. Ее свидетелями стали многочисленные пассажиры.

Полиция Нидерландов немедленно начала расследования произошедшего. На место инцидента прибыли пожарные и медики. Пассажиров воздушного судна, в турбине которого скончался человек, вывели из самолета сразу после трагедии.

Пока неясно, почему человек оказался в турбине авиалайнера. Правоохранители предполагают, что он мог совершить самоубийство. По данным голландских СМИ, жертва могла быть сотрудником аэропорта.

«Наши мысли сейчас с родственниками. Также мы переживаем за пассажирова и коллег, которые видели произошедшее», — заявили представители аэропорта Схипол.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами