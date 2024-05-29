«Яндекс» позволил клиентам выявлять запрещенный контент с помощью нейросетей

Позже директор по развитию технологий ИИ в компании Александр Крайнов отмечал, что ассистентке Алисе сейчас лучше всего уходить от ответа на некоторые вопросы, «потому что, если бы мы отвечали плохо, нас бы вообще запретили, скорее всего».