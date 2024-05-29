Николас Галицин сыграет Хи-Мена в новой экранизации «Властелинов Вселенной»

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Согласно предварительному синопсису, фильм расскажет о принце Адаме, Хи-Мене, который в детстве попадает на Землю на космическом корабле, а спустя десятилетия возвращается на родную планету, чтобы защитить ее от сил злодея Скелетора. Чтобы победить могущественного противника, ему придется раскрыть тайны своего прошлого и стать Хи-Меном, которого называют самым могущественным человеком во Вселенной.