Николас Галицин сыграет Хи-Мена в новой экранизации «Властелинов Вселенной»

Британский актер Николас Галицин, известный по фильмам «Золушка», «Мысль о тебе» и «Красный, белый и королевский синий», получил главную роль в новой картине по вселенной мультфильма «Хи-Мен и властелины вселенной», передает Variety.
Режиссером выступит Трэвис Найт, работавший над картинами «Бамблби» и «Кубо. Легенда о самурае». Премьера ленты запланирована на 5 июня 2026 года.
Планы экранизировать мультфильм по популярной игрушке Mattel впервые появились еще более 20 лет назад. Изначально проектом занимались студии Warner Bros. и Sony, а затем — Netflix, который отказался от него в 2023 году из‑за проблем с финансированием.
На место режиссера в разное время рассматривали Джона Стивенсона («Кунг-фу Панда»), Джона Чу («Шаг вперед-2», «Иллюзия обмана-2»), МакДжи («Ангелы Чарли») и братьев Ни («Затерянный город»).
Подробности сюжета пока держатся в секрете. Согласно предварительному синопсису, фильм расскажет о принце Адаме, Хи-Мене, который в детстве попадает на Землю на космическом корабле, а спустя десятилетия возвращается на родную планету, чтобы защитить ее от сил злодея Скелетора. Чтобы победить могущественного противника, ему придется раскрыть тайны своего прошлого и стать Хи-Меном, которого называют самым могущественным человеком во Вселенной.
Продюсерами фильма выступят Тодд Блэк, Джейсон Блюменталь и Стив Тиш из Escape Artists, а также Робби Бреннер из Mattel Films. Среди других фильмов, находящихся в разработке у Mattel Films, — «Барни» студии A24 с Дэниелом Калуей, «Боб-строитель» с Дженнифер Лопес и Энтони Рамосом. Первым и единственным фильмом Mattel до сих пор был миллиардный блокбастер «Барби» для Warner Bros.
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