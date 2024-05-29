Актера Алексея Панина* внесли в перечень экстремистов и террористов

Дело в отношении Панина* возбудили в 2023 году. До этого на артиста жаловались в СКР и Генпрокуратуру глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.