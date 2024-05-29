Актера Алексея Панина* внесли в перечень экстремистов и террористов

Сегодня в 18:23
Фото: alexeypaninn

Российского актера Алексея Панина* внесли в реестр экстремистов и террористов. Об этом стало известно из данных на сайте Росфинмониторинга.

В перечень вошли всего 29 человек, Панин* в списке находится под номером 7. Актер выступает фигурантом уголовного дела: его обвиняют в призывах к терроризму и нарушению территориальной целостности России.

Дело в отношении Панина* возбудили в 2023 году. До этого на артиста жаловались в СКР и Генпрокуратуру глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Панину* грозит до семи лет лишения свободы. В феврале 2024 года Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал актера на два месяца. Он при этом с 2020 года проживает в Испании.

* Алексей Панин внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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