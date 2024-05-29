ТНТ снимет продолжение «Универа» и перезапустит им франшизу

Сегодня в 16:53
Фото: пресс-служба ТНТ

ТНТ приступил к съемкам сериала «Универ. Молодые». Он должен стать продолжением и перезапуском франшизы, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Сюжет расскажет о пятерых первокурсниках, заселяющихся в 510-й блок общежития МВГУ. Там их встретят Павел Владимирович Зуев, решивший вернуться в вуз, чтобы снова сделать его лучшим в стране, новый комендант общежития Тамара Михайловна — сестра Зои Михайловны, ее помощник Кисель, Кузя и и Вика Бобр, с головой ушедшая в преподавание после расставания с Антоном Мартыновым.

В проекте снимутся Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин и Марина Федункив. К своим ролям вернутся Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Юлия Франц и Виталий Гогунский.

13 мая состоялась премьера сериала «Универ. 13 лет спустя». Его сюжет разворачивается спустя три года после событий «Универа. 10 лет спустя» — Кузя стал успешным «пельменным магнатом».

«Теперь он живет в огромном особняке, разъезжает по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. Но истинная цель его возвращения — вернуть Машу, которую он до сих пор искренне любит», — говорится в описании сериала.

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