ТНТ снимет продолжение «Универа» и перезапустит им франшизу

ТНТ приступил к съемкам сериала «Универ. Молодые». Он должен стать продолжением и перезапуском франшизы, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Сюжет расскажет о пятерых первокурсниках, заселяющихся в 510-й блок общежития МВГУ. Там их встретят Павел Владимирович Зуев, решивший вернуться в вуз, чтобы снова сделать его лучшим в стране, новый комендант общежития Тамара Михайловна — сестра Зои Михайловны, ее помощник Кисель, Кузя и и Вика Бобр, с головой ушедшая в преподавание после расставания с Антоном Мартыновым.
В проекте снимутся Илья Сигалов, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова, Кирилл Мешалкин и Марина Федункив. К своим ролям вернутся Сергей Пиоро, Григорий Кокоткин, Юлия Франц и Виталий Гогунский.
13 мая состоялась премьера сериала «Универ. 13 лет спустя». Его сюжет разворачивается спустя три года после событий «Универа. 10 лет спустя» — Кузя стал успешным «пельменным магнатом».
«Теперь он живет в огромном особняке, разъезжает по двору на лошади и готовится снять автобиографический фильм. Но истинная цель его возвращения — вернуть Машу, которую он до сих пор искренне любит», — говорится в описании сериала.