ТНТ снимет продолжение «Универа» и перезапустит им франшизу

Сюжет расскажет о пятерых первокурсниках, заселяющихся в 510-й блок общежития МВГУ. Там их встретят Павел Владимирович Зуев, решивший вернуться в вуз, чтобы снова сделать его лучшим в стране, новый комендант общежития Тамара Михайловна — сестра Зои Михайловны, ее помощник Кисель, Кузя и и Вика Бобр, с головой ушедшая в преподавание после расставания с Антоном Мартыновым.