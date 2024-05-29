Путин подписал закон об освобождении тяжелобольных осужденных

Владимир Путин подписал закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных, если есть соответствующее решение суда. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Осужденные, заболевшие тяжело, и раньше могли освободиться по решению суда. Но судебное постановление могло быть обжаловано в течение 15 суток, поэтому тяжелобольные продолжали отбывать наказание, ожидая истечения срока обжалования.
Подписанный закон подразумевает немедленное освобождение тяжелобольных лиц сразу после решения суда. Если заключенный, который тяжело болеет, не может обратиться в суд самостоятельно, то представление об освобождении вносит начальник учреждения или органа, исполняющего наказание, говорится в законе. Ранее обратиться в суд мог лишь сам заключенный.
В пояснительной записке приводятся данные о том, сколько заключенных освободили в предыдущие годы по решению суда в связи с тяжелой болезнью: в 2020 году — 2219 лиц, в 2021-м — 2013, в 2022-м — 2131, в первом полугодии 2023-го — 1086.