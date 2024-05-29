Путин подписал закон об освобождении тяжелобольных осужденных

Подписанный закон подразумевает немедленное освобождение тяжелобольных лиц сразу после решения суда. Если заключенный, который тяжело болеет, не может обратиться в суд самостоятельно, то представление об освобождении вносит начальник учреждения или органа, исполняющего наказание, говорится в законе. Ранее обратиться в суд мог лишь сам заключенный.