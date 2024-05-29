Апельсиновый сок могут начать делать из мандаринов

Сегодня в 13:50
Фото: Jen Gunter/Unsplash

Апельсиновый сок собираются делать из мандаринов, передает Financial Times.

К использованию альтернативных фруктов производителей подталкивает непогода и гибель части урожая в Бразилии, крупнейшем экспортере апельсинов. Из‑за этого цены на концентрированный апельсиновый сок на бирже выросли в два раза по сравнению с прошлым годом.

Президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков Кис Кулс говорит о полноценном кризисе индустрии. По его мнению, дефицит может привести к росту цен, который ударит по потребителям и фундаментально изменит производство апельсинового сока в мире.

На этом фоне производители вынуждены задуматься о производстве соков из мандаринов, которые при выращивании более устойчивы к изменениям климата.

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