Апельсиновый сок могут начать делать из мандаринов

К использованию альтернативных фруктов производителей подталкивает непогода и гибель части урожая в Бразилии, крупнейшем экспортере апельсинов. Из‑за этого цены на концентрированный апельсиновый сок на бирже выросли в два раза по сравнению с прошлым годом.
Президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков Кис Кулс говорит о полноценном кризисе индустрии. По его мнению, дефицит может привести к росту цен, который ударит по потребителям и фундаментально изменит производство апельсинового сока в мире.
На этом фоне производители вынуждены задуматься о производстве соков из мандаринов, которые при выращивании более устойчивы к изменениям климата.