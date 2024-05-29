Женщины в России стали больше играть в казино

«Если еще 5 лет назад соотношение мужской и женской аудитории было 70 на 30%, то сейчас — 55 на 45%. Возрастная аудитория также изменилась. На момент открытия игорной зоны „Красная Поляна“ костяк был представлен посетителями 45+. Сейчас наше ядро — 26–35, также растет количество посетителей в возрасте от 18 до 25 лет», — рассказала она.