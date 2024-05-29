Женщины в России стали больше играть в казино

В России доля женщин, играющих в казино, увеличилась за последние годы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей игорных зон.
Гендиректор «Красной Поляны» Наталия Волдаева отметила, что процент женщин в числе гостей игорной зоны год к году увеличивается в среднем на 16%.
«Если еще 5 лет назад соотношение мужской и женской аудитории было 70 на 30%, то сейчас — 55 на 45%. Возрастная аудитория также изменилась. На момент открытия игорной зоны „Красная Поляна“ костяк был представлен посетителями 45+. Сейчас наше ядро — 26–35, также растет количество посетителей в возрасте от 18 до 25 лет», — рассказала она.
Гендиректор центра Altai Palace («Сибирская монета») Дмитрий Белянин подчеркнул, что в последние три года среди посетителей появилось большое количество семейных пар и молодежи от 20 лет.
«Активно приезжают компаниями, туристическими группами. Доход посетителя — от среднего до очень высокого. Доля постоянных посетителей — около 80%», — уточнил он.