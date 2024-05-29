РКН заблокировал сайт Avtozak Live в России

В июне 2022 года медиапроект ушел из России, опасаясь уголовного преследования своих корреспондентов. «В условиях тотальной цензуры и борьбы с независимой журналистикой со стороны государства мы не можем гарантировать безопасность тем, кто остался», — говорилось в заявлении Avtozak Live.