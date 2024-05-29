РКН заблокировал сайт Avtozak Live в России

Сегодня в 11:29
Фото: Kaitlyn Baker/Unsplash

Роскомнадзор заблокировал сайт Avtozak Live по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале медиапроекта.

В требовании говорится, что на сайте Avtozak.info размещена «информация, содержащая призывы к введению в отношении Российской Федерации, ее граждан либо российских юридических лиц политических, экономических и (или) иных санкций».

«Мы действительно ведем работу с целью ввести санкции против судей, которые выносили решение, связанное с реальным лишением свободы, и продолжим работать в этом направлении», — говорится в заявлении Avtozak Live.

В июне 2022 года медиапроект ушел из России, опасаясь уголовного преследования своих корреспондентов. «В условиях тотальной цензуры и борьбы с независимой журналистикой со стороны государства мы не можем гарантировать безопасность тем, кто остался», — говорилось в заявлении Avtozak Live.

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