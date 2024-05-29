Северная Корея отправила 150 воздушных шаров с навозом в сторону Южной Кореи

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с навозом и мусором в сторону Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News Agency.
Инцидент произошел после того, как КНДР предупредила о «ответных действиях» против антипхеньянских листовок, разбрасываемых южнокорейскими активистами.
Воздушные шары пересекли границу и упали в разных местах по всей стране, вплоть до юго-восточной провинции Южная Кёнсан. Внутри шаров были различные предметы мусора, такие как пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз.
«Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности наших людей. Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить бесчеловечные и вульгарные действия», — заявили в Объединенном комитете начальников штабов (ОКН).
По данным Yonhap News Agency, консервативные активисты в течение многих лет доставляли листовки на Север с помощью воздушных шаров, чтобы побудить северокорейцев восстать против режима Пхеньяна.
КНДР неоднократно призывала прекратить кампанию по распространению листовок. Этот вопрос уже давно является источником напряженности между двумя Кореями, которые все еще находятся в состоянии войны, так как корейская война 1950–1953 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.