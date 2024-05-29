Северная Корея отправила 150 воздушных шаров с навозом в сторону Южной Кореи

КНДР неоднократно призывала прекратить кампанию по распространению листовок. Этот вопрос уже давно является источником напряженности между двумя Кореями, которые все еще находятся в состоянии войны, так как корейская война 1950–1953 годов закончилась перемирием, а не мирным договором.