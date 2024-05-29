Минфин представил детали прогрессивного НДФЛ с увеличением ставки от 13 до 22%

Минфин внес на рассмотрение правительства пакет законопроектов об изменениях в налоговой системе, среди которых прогрессивная шкала налогообложения. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.
Законопроект предлагает расширение налогообложения доходов физлиц. На смену двум действующим ступеням придет пять:
- 13% при доходах до 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн в год);
- 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. рублей в месяц (2,4–5 млн в год);
- 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн рублей в месяц (5–20 млн в год);
- 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн рублей в месяц (20–50 млн в год);
- 22% при доходах свыше 4,17 млн рублей в месяц (50 млн в год).
Уточняется, что повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме его превышения над порогами.
Еще законопроект предлагает сохранить на уровне 13% налог на продажу объектов недвижимости до суммы в 2,4 млн рублей, выше нее — установить на уровне 15%; отменить курсовые экспортные пошлины; увеличить порог УСН по доходам до 450 млн, по основным средствам — до 200 млн; провести налоговую амнистию за 2022–2024 годы предпринимателям, добровольно отказавшимся от дробления бизнеса с 2025 года.
В документе также отмечается, что доходы участников спецоперации не попадут под повышенную ставку НДФЛ; налог на прибыль вырастет с 20 до 25%; с 1,5 до 2 увеличится коэффициент на проведение НИОКР для компаний при подсчете расходов.
Налоговые поправки должны вступить в силу с 1 января 2025 года. По мнению ведомства, изменения затронут лишь 3,2% работающего населения.
В Минфине уточнили, что повышение налогов принесет российскому бюджету 2,6 трлн рублей. Больше всего денег принесет налог на прибыль (1,6 трлн рублей), НДФЛ (533 млрд рублей) и корректировка в упрощенной системе налогообложения (350 млрд).