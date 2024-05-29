Минфин представил детали прогрессивного НДФЛ с увеличением ставки от 13 до 22%

Еще законопроект предлагает сохранить на уровне 13% налог на продажу объектов недвижимости до суммы в 2,4 млн рублей, выше нее — установить на уровне 15%; отменить курсовые экспортные пошлины; увеличить порог УСН по доходам до 450 млн, по основным средствам — до 200 млн; провести налоговую амнистию за 2022–2024 годы предпринимателям, добровольно отказавшимся от дробления бизнеса с 2025 года.