Ученые выяснили, что в 99% современных машин воздух токсичен

Если его влияние на появление раковых опухолей еще не изучено, то губительное воздействие TDCIPP и TCEP уже доказано. Эти химические вещества также выявили в воздухе машин во время исследований. Они наносят вред неврологической и репродуктивной системам, а также приводят к раку.