Ученые выяснили, что в 99% современных машин воздух токсичен

Ученые выяснили, что в 99% выпущенных в США в последнее десятилетие автомобилей воздух содержит опасные вещества. Об этом исследователи рассказали в исследовании, опубликованном в Environmental Science & Technology.
По словам ученых, на воздух в салонах влияют материалы, которыми их отделывают. Они часто выделяют вредные вещества и ставят в опасность здоровье водителей и пассажиров.
«Учитывая, что реднестатистический водитель проводит в машине около часа в день, это серьезная проблема для общественного здоровья», — подчеркнула эколог Ребекка Хон из Университета Дьюка.
Специалисты обнаружили в воздухе внутри автомобилей трис (1-хлор-изопропил) фосфат, также известный как TCIPP. Некоторые ученые подозревают, что он может способствовать развитию онкологических заболеваний.
Если его влияние на появление раковых опухолей еще не изучено, то губительное воздействие TDCIPP и TCEP уже доказано. Эти химические вещества также выявили в воздухе машин во время исследований. Они наносят вред неврологической и репродуктивной системам, а также приводят к раку.
Ученые отметили, что особенно много вредных химических веществ выделяется в машинах в теплую погоду. Летом концентрация их увеличивается в 2-5 раз по сравнению с показателями зимы.
«Что касается того, насколько опасна концентрация этих химических веществ в воздухе, то ответ прост — мы пока не знаем. Однако, учитывая вопросы безопасности, связанные с этими материалами, лучше, чтобы их вообще не было», — сказала Хон.
TCIPP, TDCIPP и TCEP относятся к антипиренам, которые, как заявил Патрик Моррисон из Международной ассоциации пожарных, делают пламя во время возгорания более дымным и токсичным. По мнению Моррисона, правила использования этих материалов должны быть пересмотрены как можно скорее.
«Что действительно необходимо, так это сократить количество огнестойких веществ, используемых в производстве автомобилей. Поездки на работу не должны быть сопряжены с риском заболевания раком, а дети не должны дышать химикатами, которые могут повредить их мозг по дороге в школу», — добавила химик-эколог из Института зеленой научной политики Лидия Джахл.