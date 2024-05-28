Бразильского прыгуна с шестом Тиаго Браса дисквалифицировали из‑за допинга

Бразильского легкоатлета Тиаго Браса, выигравшего Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, дисквалифицировали на 16 месяцев из‑за допинга. Об этом сообщили на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.
В организме Браса обнаружили следы запрещенного Всемирным антидопинговым агентством остарина глюкуронида. Теперь спортсмен не сможет принять участия в Олимпиаде 2024 года в Париже.
Ему предстоит быть отстраненным от соревнований вплоть до конца октября 2024 года. Срок дисквалификации отсчитывают с 28 июня 2023 года.
Тиаго сделал официальное заявление о своем отстранении. По словам адвоката спортсмена Марсело Франклина, легкоатлет стал «жертвой загрязнения пищевой добавки». Наказание Тиаго юрист назвал «непропорциональным» его вине.
Тиаго Брасу исполнилось 30 лет в декабре 2023 года. Спортсмен выиграл Олимпиаду 2016 года в дисциплине прыжки с шестом. Он установил олимпийский рекорд в 6,03 метра.
В 2020 году Брас также завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио. В 2022 году он выиграл серебро Чемпионата мира в помещении.