Лили Аллен рассказала, что ее муж Дэвид Харбор следит за тем, что она скачивает на телефон

Певица Лили Аллен рассказала, что ее муж Дэвид Харбор, известный по сериалу «Очень странные дела», следит за тем, какие приложения она устанавливает на свой телефон. Об этом она рассказала в интервью The Sunday Times.
При этом певица тоже следит за тем, что скачивает ее муж. По словам Аллен, так супруги пытаются помочь друг другу проводить меньше времени в телефоне.
Она называет смартфоны злом, которое разрушило «творческую сторону» ее мозга. Артистка также подчеркивает, что телефоны вызывают ужасную зависимость.
«Сейчас у меня детский телефон Pinwheel. Я не могу в нем пользоваться браузером и соцсетями, но в нем есть Uber и Spotify. Мой муж контролирует установленные у меня приложения, а я контролирую его телефон. <> Я не знаю никого, кто мог бы сказать, что его качество жизни улучшилось благодаря смартфону. Я считаю, что этот гаджет уничтожает нас», — сказала Аллен.
Певица добавила, что также отобрала смартфоны у двух своих дочерей — 12-летней Этель и 11-летней Марни — от прошлого брака. По ее словам, она пришла к этому после того, как где‑то прочитала, что детям в таком возрасте пользоваться гаджетами не стоит.