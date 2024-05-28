Лили Аллен рассказала, что ее муж Дэвид Харбор следит за тем, что она скачивает на телефон

«Сейчас у меня детский телефон Pinwheel. Я не могу в нем пользоваться браузером и соцсетями, но в нем есть Uber и Spotify. Мой муж контролирует установленные у меня приложения, а я контролирую его телефон. <> Я не знаю никого, кто мог бы сказать, что его качество жизни улучшилось благодаря смартфону. Я считаю, что этот гаджет уничтожает нас», — сказала Аллен.