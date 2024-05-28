Гимнастка Маргарита Мамун рассказала, как в детстве ее домогался тренер

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала в интервью ютуб-каналу «Витя Кравченко» о домогательствах со стороны бывшего тренера.
Девушка поделилась, что в детском возрасте к ней приставал наставник-мужчина. Он, по словам Мамун, водил учениц в кино. Там он прикасался к коленям гимнасток. Девочки всерьез боялись тренера, когда ездили с ним на сборы и соревнования.
«Он делал разные вещи. До самого страшного, слава богу, не дошло в моем случае. Но вот эти сажания на колени, делание какого‑то якобы массажа ног, какие‑то касания… Меня всю парализовало в такие моменты», — вспомнила Мамун.
Гимнастка призналась, что даже после замужества она опасалась, что бывший тренер появится у нее дома. «Мне страшно, что я его увижу еще раз в своей жизни. Во сне, бывает, что я кричу на него неистово», — рассказала спортсменка.
Мамун не назвала имени тренера, но отметила, что его уже нет в живых. Это дало спортсменке возможность свободно рассказать о произошедшем. Если бы обидчик был жив, Маргарита, по ее собственному признанию, подала бы на него в суд.
«Он принес много боли очень многим людям. Я знаю этих людей. А многих я не знаю», — поделилась чемпионка. Она отметила, что никогда не рассказывала родителям о приставаниях тренера из‑за строгого воспитания. «Я боялась, я стеснялась, потому что в семье у нас такие темы не обсуждались», — пояснила спортсменка.
«Мне очень грустно, что, когда поднимается тема полового воспитания, сразу родители или люди, которые еще не стали родителями, так остро воспринимают, как будто бы детей учат чему-то не по возрасту, чему-то взрослому. Хотя один из самых главных моментов полового воспитания — это дать ребенку понять, что его тело — его дело, что его никто не смеет касаться, что ты обо всем можешь сказать родителям, даже если тебе сказали ни о чем не говорить», — подчеркнула Мамун.
Гимнастка рассказала, что ей так были противны домогательства мужчины, что она выбрасывала деньги, которые тот ей давал во время зарубежных поездок на соревнования. Родители предоставляли юной спортсменке скромные средства, поэтому тренер помогал девочке.
Мамун отметила, что такое поведение уже явно показывает, насколько неприемлемые вещи с ней происходили. Однако будущая чемпионка далеко не сразу поняла, что тренер действительно делает что‑то неподобающее.
«Я не могла понять, что это. Я понимала, что что‑то не то, что мне некомфортно, что мне страшно, что так быть не должно. Но я не понимала», — пояснила Мамун, поделившись, что домогательства происходили с ней в возрасте с 9 до 13 лет.
Другой тренер гимнастки Татьяна Душкина рассказала, что догадывалась о происходящем. По ее словам, бывший коллега отвергал все претензии к нему и утверждал, что «просто очень любит детей, поскольку он несостоявшийся отец».
Будучи подростком, Маргарита сменила спортивный клуб. После этого она узнала, что против тренера подали иски в суд родители других детей. Мужчину, впрочем, так и не признали виновным в домогательствах. По мнению Душкиной, «кто‑то его защищал на более высоком уровне».
Мамун отметила, что действия экс-наставника привели ее к психологической травме. Недавно чемпионка заметила, что не может оставаться наедине даже с врачами-мужчинами. «Если это мужчина и он закрывает дверь, то мне становится плохо», — поделилась она.