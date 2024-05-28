Гимнастка Маргарита Мамун рассказала, как в детстве ее домогался тренер

«Мне очень грустно, что, когда поднимается тема полового воспитания, сразу родители или люди, которые еще не стали родителями, так остро воспринимают, как будто бы детей учат чему-то не по возрасту, чему-то взрослому. Хотя один из самых главных моментов полового воспитания — это дать ребенку понять, что его тело — его дело, что его никто не смеет касаться, что ты обо всем можешь сказать родителям, даже если тебе сказали ни о чем не говорить», — подчеркнула Мамун.