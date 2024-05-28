Ельцин-центр отменил мастер-класс художницы. Она работала над антивоенным клипом Pussy Riot

Так было раньше, но пару дней назад несколько очень бдительных граждан нашей страны, решили, что публикаций обо мне будет недостаточно и начали писать обращения в ФОБ, Генпрокуратуру и Минкульт. Повод: мой мастер-класс по созданию поделки из фетра в Ельцин-центре. Последние несколько дней были ужасными, и сегодня я поняла, что самым невыносимым было молчать. Я вдруг вспомнила, что вообще-то ничего плохого не делала, не нарушала даже нынешние законы, так почему я должна забиться в угол и дрожать? <…>