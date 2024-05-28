Ельцин-центр отменил мастер-класс художницы. Она работала над антивоенным клипом Pussy Riot

В Екатеринбурге в Ельцин-центре отменили мастер-класс нижнетагильской художницы Алисы Горшениной. Об этом сообщает ТАСС.
Это связано с предостережением прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга. «В общих словах — профилактика возможной экстремистской деятельности», — отметили в пресс-службе.
Горшенина должна была провести мастер-класс «Маме <3» 1 июня в рамках выставки «Я люблю тебя, ничего не бойся».
Некоторое время назад на мастер-класс обратили внимание активисты, которые обратились в ФСБ, Генпрокуратуру и Минкультуры, поскольку художница участвовала в создании антивоенного клипа Pussy Riot. Горшенина отвечала за визуальный стиль ролика.
Вот как на доносы отреагировала художница: «Привет, на связи художница Алиса Горшенина, не террористка и экстремистка, а художница. Я всегда ей была, есть и буду. Я очень не люблю играть в прятки, не люблю хранить секреты, но вот уже два года мне приходится это делать. <…>
Мне приходится молчать о том, как мое имя периодически всплывает в провластных пабликах и на каналах z-блогеров и о том, как они поливают меня помоями. Это все терпимо, я не говорю об этом публично, потому что не хочу себе навредить, потому что этот „патриотический“ лай всегда остается в сети и не выходит за её пределы.
Так было раньше, но пару дней назад несколько очень бдительных граждан нашей страны, решили, что публикаций обо мне будет недостаточно и начали писать обращения в ФОБ, Генпрокуратуру и Минкульт. Повод: мой мастер-класс по созданию поделки из фетра в Ельцин-центре. Последние несколько дней были ужасными, и сегодня я поняла, что самым невыносимым было молчать. Я вдруг вспомнила, что вообще-то ничего плохого не делала, не нарушала даже нынешние законы, так почему я должна забиться в угол и дрожать? <…>
Я не знаю чем все это закончится, но в одном уверена точно — молчать я не стану. Поэтому говорю как есть — на данный момент я в порядке, в России и уезжать не планирую, полиция ко мне не приходила, а если придет, то я обязательно сообщу об этом».