Умер продюсер «Крестного отца» Альберт Радди

Сегодня в 20:53
Фото: Oscars/YouTube

В возрасте 94 лет умер продюсер Альберт Радди. Об этом сообщает Deadline.

Он скончался 25 мая в Медицинском центре Калифорнийского университета имени Рональда Рейгана после непродолжительной болезни. Что за болезнь, не уточняется.

Альберт Радди был одним из девяти продюсеров, когда‑либо получавших два и более «Оскара» в главной номинации. Первую награду он получил в 1973 году за «Крестного отца», а вторую — в 2005-м за «Малышку на миллион».

Радди также продюсировал сериалы «Предложение», «Крутой Уокер», а также фильмы «Костолом», «Китайский городовой», «Медовый месяц Камиллы», «Смертельная охота», «Самый длинный ярд», «Божьи коровки», «Гонки „Пушечное ядро“» и другие.

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