Умер продюсер «Крестного отца» Альберт Радди

Он скончался 25 мая в Медицинском центре Калифорнийского университета имени Рональда Рейгана после непродолжительной болезни. Что за болезнь, не уточняется.
Альберт Радди был одним из девяти продюсеров, когда‑либо получавших два и более «Оскара» в главной номинации. Первую награду он получил в 1973 году за «Крестного отца», а вторую — в 2005-м за «Малышку на миллион».
Радди также продюсировал сериалы «Предложение», «Крутой Уокер», а также фильмы «Костолом», «Китайский городовой», «Медовый месяц Камиллы», «Смертельная охота», «Самый длинный ярд», «Божьи коровки», «Гонки „Пушечное ядро“» и другие.