Бритни Спирс пожаловалась, что у нее украли все украшения

Американская певица Бритни Спирс заявила в инстаграме*, что из ее дома похитили все украшения. Артистка опубликовала видео, на котором показывает пустые шкатулки.
В них, как утверждает певица, хранились многочисленные кулоны, ожерелья, браслеты, кольца и серьги. Теперь же в ящичках можно найти всего пару предметов, к примеру розовую брошь с силуэтом.
По словам Спирс, у нее украли в том числе украшения, которые создавали специально для нее. Также пропал нательный крестик артистки, который та носила с четырех лет. «Он был такой крошечный», — поделилась она.
«Как вы можете видеть, все мои украшения украли. Тяжело купить новые, потому что мне страшно, что и они пропадут. Так что я куплю дешевые и ненастоящие», — заявила певица.
В полиции округа Вентура, где живет Спирс, прокомментировали новость об ограблении звезды. Там заявили, что официальных жалоб на кражу от артистки пока не поступало.
Вскоре после видео с пустыми шкатулками Спирс опубликовала в инстаграме* два других видео. На них она позирует в нарядных платьях. В комментариях певица сообщает, что похудела и подумывает о том, чтобы проколоть язык.
В 2021 году Спирс уже сообщала об ограблении своего калифорнийского особняка. Когда полицейские прибыли к ее дому, охрана певицы заявила, что та передумала писать заявление о краже.
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