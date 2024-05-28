Все матчи Евро-2024 в России покажет Okko

Онлайн-кинотеатр Okko проведет трансляцию Чемпионата Европы по футболу 2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. 17 игр групповой стадии и плей-офф будут доступны на стриминге эксклюзивно, а оставшиеся 34 — в карточке «Матч ТВ» на витрине сервиса.
Болельщики смогут увидеть матчи Евро-2024 с комментариями Владимира Стогниенко, Романа Гутцайта и других журналистов спортивной редакции Okko, а также хайлайты, обзорные программы и другой аналитический и развлекательный контент.
С 15 по 17 сервис покажет матчи Венгрия — Швейцария, Польша — Нидерланды и Румыния — Украина. С 19 по 22 июня подписчики увидят игры Хорватия — Албания, Словения — Сербия, Словакия — Украина, Грузия — Чехия и Бельгия — Румыния.
С 23 по 26 июня пройдут матчи Шотландия — Венгрия, Албания — Испания, Нидерланды — Австрия, Дания — Сербия, Украина — Бельгия и Чехия — Турция. Четверть финала пройдет 5 июля, а полуфинал — 6 и 10 июля.