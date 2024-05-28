Все матчи Евро-2024 в России покажет Okko

Онлайн-кинотеатр Okko проведет трансляцию Чемпионата Европы по футболу 2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. 17 игр групповой стадии и плей-офф будут доступны на стриминге эксклюзивно, а оставшиеся 34 — в карточке «Матч ТВ» на витрине сервиса.